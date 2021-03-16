Очевидец сообщил о сильном дыме в московском бизнес-центре, где произошел пожар

Из здания бизнес-центра «Савеловский сити» в Москве идет сильный дым. Об этом «360» рассказал очевидец событий Руслан. Спасатели продолжают тушить пожар.

Руслан наблюдает за происходящем из соседнего с бизнес-центром здания.

«Сначала повалил черный, высокий [дым]. Сейчас уже беловатый. Сейчас дым сильнее опять повалил. Слышал только сирены», — заявил мужчина.

Пожар потушили в 11:22. Он произошел в жилом помещении одного из зданий бизнес-центра «Савеловский Сити» на Новодмитровской улице в Москве. МЧС сообщило, что ЧП случилось на 17-м этаже. Площадь возгорания уточняется. По предварительным данным, никто не пострадал.

Из высотки, по данным источника «360» в экстренных службах, уже эвакуировали около 300 человек. На месте работают пожарные. Полиция выясняет причины произошедшего.