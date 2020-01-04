Очевидец сообщил о человеке на крыше деловой высотки на западе Москвы

Очевидец сообщил в полицию о человеке, который свисает с крыши 22-этажного делового центра на западе Москвы. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам очевидца, он увидел человека на высоте 22 этажа в деловом центре на улице Василисы Кожиной, после чего вызвал полицию.

На улице Василисы Кожиной находится деловой центр «Парк Победы», в нем расположены офисы Сбербанка, «Райффайзенбанка», «Русала».

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.