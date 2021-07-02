Очевидец снял видео из эпицентра взрыва цистерны на заправке. Видео

На заправке в бразильским штате Сан-Паулу взорвалась цистерна с горючим. 42-летний водитель грузовика погиб, еще около 15 человек пострадали, сообщило издание noticias.r7.com.

Инцидент произошел вечером 30 июня в муниципалитете Риу-Клару. Цистерна загорелась. Водитель, по словам очевидцев, пытался потушить машину, однако ему это не удалось. Прогремел мощный взрыв. Столб огня было видно из разных районов города.

Момент детонации попал на видео. На кадрах, снятых очевидцами, также видны многочисленные разрушения на АЗС.

Из-за взрыва произошло одно ДТП. На перекрестке легковушка врезалась в пожарную машину, которая проезжала на красный свет. От удара автомобиль развернуло.

Что стало причиной пожара, предстоит выяснить.

Ранее в Лос-Анджелесе взорвался склад фейерверков, которые продавали без лицензии. Взрыв прогремел, когда на склад пришла полиция для изъятия более двух тонн нелегальной пиротехники. В результате пострадали 16 человек, в том числе полицейские.