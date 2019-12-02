Очевидец рассказал о рухнувшем перед ним мосте под Оренбургом

В районе поселка Кушкуль под Оренбургом обрушился мост. В результате происшествия есть пострадавшие. Очевидец произошедшего Даниил Нехорошев рассказал «360», что обрушение произошло прямо перед ним.

«Мы ехали под мостом. Ехали на 121 маршруте по левой полосе и перед нами прямо мост упал. Водитель успел среагировать. Он дал по тормозам и сдал назад метров на 10-15. Колонны, которые держат мост, остались. Там ремонт был на мосту и эта часть вниз обрушилась. Наверное, и на мосту были машины, но там было ДТП за час до происшествия. Две машины там столкнулись. Но их кажется тоже завалило мостом. Это было примерно в 19:10 по местному времени. Мост ремонтировали до того месяца два. Наверное из-за нарушения техники безопасности он и обрушился. Там каждый год меняли асфальт. Сейчас там скорая и полиция», — рассказал очевидец.

Под Оренбургом рухнул мост. Видео Подробнее

В региональном МВД пообещали позже подготовить официальное сообщение по поводу произошедшего. Пока что на месте работают экстренные службы — это все, что известно официально. Оперативный комментарий МЧС получить не удалось.

По состоянию на момент публикации новости известно о двоих пострадавших. Они госпитализированы. На дороге образовалась громадная пробка. Как сообщают с мест очевидцы в соцсетях, в поселок Кушкуль и на трассу Оренбург — Самара сейчас попасть невозможно: всех разворачивает ГИБДД. Тем не менее, пробка понемногу рассасывается.

Проезд по шоссе сейчас закрыт и там огромная пробка.