Эксклюзив 08 июня 2023, 15:28 Очевидец рассказал о пожаре на Ленинградском проспекте в Москве Очевидец рассказал о работе пожарных на Ленинградском проспекте около дома №6

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Во время работ по обрезке газопровода в районе дома №6 на Ленинградском проспекте загорелись деревянные конструкции, сообщил Мосгаз.

На месте происшествия работают специальные службы. Информацией с «360» поделился очевидец, который находился рядом с пожаром.

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«Здесь много спецтехники. Ребята все делают хорошо, никаких проблем нет. Пожарникам даем холодной водички из кулера, конечно, они взмокли», — сказал он.

По его словам, ни хлопка, ни какого-либо другого звука при возгорании не было.

Пожар произошел в трех метрах от жилого дома. При возгорании погиб рабочий. От газового факела на месте происшествия сгорела иномарка. Огонь удалось сбить.

Телеканал «360»