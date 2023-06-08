08 июня 2023, 15:28
Очевидец рассказал о пожаре на Ленинградском проспекте в Москве
Очевидец рассказал о работе пожарных на Ленинградском проспекте около дома №6
Во время работ по обрезке газопровода в районе дома №6 на Ленинградском проспекте загорелись деревянные конструкции, сообщил Мосгаз.
На месте происшествия работают специальные службы. Информацией с «360» поделился очевидец, который находился рядом с пожаром.
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«Здесь много спецтехники. Ребята все делают хорошо, никаких проблем нет. Пожарникам даем холодной водички из кулера, конечно, они взмокли», — сказал он.
По его словам, ни хлопка, ни какого-либо другого звука при возгорании не было.
Пожар произошел в трех метрах от жилого дома. При возгорании погиб рабочий. От газового факела на месте происшествия сгорела иномарка. Огонь удалось сбить.
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