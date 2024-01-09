Эксклюзив 09 января 2024, 06:27 Очевидец рассказал о последствиях пожара в районе автовокзала в Мытищах Источник «360»: на Университетской улице в Мытищах горела парикмахерская Телеканал «360»

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Ночью 9 января в Мытищах произошел пожар. Горело административное здание на Университетской улице. Очевидец сообщил «360», что пострадали аптека, магазин и парикмахерская.

«Там выгорела парикмахерская, аптека, магазин одежды. Ветеринарка не пострадала почти. Фотостудия моего отца, на удивление, целая», — сказал он.

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Административное здание находится в районе автовокзала на Университетской улице, 13/3. Экстренные службы вызвали в 01:19, и спустя 40 минут пожарные начали тушение. На фото с места возгорания видно, что открытый огонь перекинулся на кровлю, в воздух поднялся густой дым.

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