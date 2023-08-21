Эксклюзив 21 августа 2023, 09:02 Очевидец рассказал о последствиях падения БПЛА в ТАО Москвы БПЛА самолетного типа рухнул в ТАО Москвы и выбил в окнах стекла

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В Троицком административном округе Москвы заметили падение беспилотника самолетного типа. Очевидец рассказал, что в окнах треснули стекла, сообщил источник «360».

В экстренные службы позвонили в 08:17. Заявитель рассказал о громких звуках в поселении Кленовском, похожих на взрыв, но сначала не смог уточнить, что именно являлось источником. Затем стало известно о крушении серого с черным носом беспилотника самолетного типа, который летел на высоте около 200 метров. Он рухнул без возгорания, но ударная волна выбила стекла в окнах. Никто не пострадал.

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Беспилотник сбили над территорией Истринского округа Московской области, объявило Минобороны России. Дежурные силы ПВО перехватили его в 08:16. Это вторая за утро 21 августа попытка атаковать столичный регион. Другой БПЛА обезвредили в 06:50 над Рузским округом.