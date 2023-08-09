Эксклюзив 09 августа 2023, 15:59 Очевидец рассказал о появлении «оранжевого шара» после взрыва в Сергиевом Посаде Очевидец Николай: на месте взрыва в Сергиевом Посаде появился оранжевый шар Соцсети

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На месте взрыва в Сергиевом Посаде появился «оранжевый шар», рассказал «360» очевидец Николай. Как и многие другие, он сообщил, что хлопок был очень сильным.

«Я здесь был, на проспекте. Очень сильный был хлопок, сразу оранжевый шар появился. Говорят, когда взрывается пиротехника, запах серы есть, но вот его не было», — вспомнил мужчина.

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По его словам, «разнесло часть котельной», склады и «особенно цех».

Он признался, что хорошо знает оптико-механический завод.

«Выкупили это цех, стал заниматься пиротехникой. Помещение маленькое. Сейчас предприятие обанкротилось, кто там занимался, не знаю. Остались какие-то подсобные помещения — гараж, склад… что взорвалось — непонятно», — отметил Николай.

Он признался также, что муж его хорошей знакомой работает в цехе, где произошел взрыв, и его судьба пока неизвестна.

Все произошло сегодня в 10:42. В результате взрыва пострадали 52 человека. Уголовное дело возбудили по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.