Очевидец рассказал о начале пожара в доме в Красноармейске

Пожарные стучали в каждую дверь, когда начался пожар в жилом доме в Красноармейске. Они попросили поскорее собираться и не забывать про документы во время эвакуации. Жителей успели вывести, когда огонь уже полыхал вовсю. Об этом «360» рассказал очевидец.

«В тот момент я был дома. Пришла моя жена и говорит: „У нас там что-то горит“. Буквально минут через 15 прибежали пожарные, во все квартиры начали стучать. Говорят: „Собирайте документы, экстренно эвакуируемся, у вас дом горит“. Когда вышел на улицу, здесь прям уже полыхало. [Пламя] практически перебросилось на жилую часть здания», — поделился событиями вчерашнего вечера собеседник.

Он добавил, что в расселенной части дома, где начался пожар, живут бомжи и собирается молодежь. Входы как-то заварили, но проникнуть в здание все равно не составляло труда.

Вечером 14 ноября загорелись чердак и кровля двухэтажного жилого дома в подмосковном Красноармейске. Пожар начался в той части здания, откуда людей уже расселили. Огонь распространился на 600 квадратных метров, а через час площадь увеличилась вдвое.

Пожарные спасли все жилые квартиры, кроме одной. Из дома эвакуировали 82 человека. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил организовать место для размещения жильцов пострадавших квартир, оказать им помощь и заняться дальнейшим расселением дома.