Очевидец рассказал о моменте крушения вертолета депутата-мультимиллионера

Местный житель Николай Кисляков гулял с собакой и видел, как упал вертолет Хайруллина. Машина летела странным курсом, а удара во время падения слышно не было.

«Где-то после 16:00 часов я гулял с собакой на берегу Камы, и летел небольшой вертолет, частный, в сторону Полянок. Мне подозрительным показалось, что он летит не прямо. Он сразу так пошел вниз, удара слышно не было», — рассказал телеканалу «Звезда» Кисляков. Собеседник добавил, что увидел сразу после этого вертолет, который вылетел на поиски.

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб 7 февраля во время крушения вертолета Bell 407 в Татарстане — его зажало обломками. На борту вместе с ним были его помощник и пилот. Они выжили. Сейчас есть три версии причин ЧП: ошибка пилота, техническая неисправность вертолета и плохая погода.

Хайруллин был членом фракции «Единая Россия». В парламенте он занимал должность первого зампреда комитета по аграрным вопросам. Прощание с погибшим депутатом состоялось 8 февраля в Казани в Татарской государственной филармонии.