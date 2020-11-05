Очевидец рассказал о людях на остановке, в которых врезалось авто в центре Москвы. Видео

В центре Москвы автомобиль въехал в остановку с людьми. Среди них оказались женщина в годах и ребенок — предположительно, бабушка и внук. Но мальчик мог не пострадать.

Девушка-очевидец, которая вызвала врачей, рассказала «360», что среди пострадавших детей нет.

«Я вызывала скорую. Там была авария, я очевидец. <…> На остановке была женщина с мальчиком, с ним все в порядке и еще, по-моему, два человека пострадали. <…> Сколько человек в машине было — я не видела», — рассказала она.

Как уточнил источник «360» в экстренных службах, на остановке действительно была пенсионерка. 65-летнюю москвичку госпитализировали с ушибами.

По данным Департамента транспорта, движение на участке, где произошла авария, временно ограничено. Ведомство опубликовало запись с городской камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобиль выруливает с первого ряда и въезжает прямо в остановку. Причины случившегося выясняют сотрудники ДПС.

В четверг днем на Большой Лубянке перевернулся полицейский автомобиль. Причины аварии выясняются.