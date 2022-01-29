Очевидец рассказал, как двое парней спасли девушку во время пожара в Чертанове

В жилом многоквартирном доме в московском районе Южное Чертаново произошел пожар. Очевидец рассказал «360» подробности о том, как два молодых человека спасли соседку, вытащив ее из горящей квартиры.

По словам очевидца, он проходил мимо и услышал хлопок. Из окна квартиры на девятом этаже пошел дым. Молодые люди вылезли из окна, расположенного этажом ниже, вытащили девушку из горящей квартиры, держась с внешней стороны окна, и спустили ее в на восьмой этаж.

Очевидец рассказал, что у одного из молодых людей ожог руки, у другого — порезы и осколки стекла в ране (вероятно, от разбитого окна). Их забрала скорая помощь.

На место оперативно прибыли пожарные. Они спасли как минимум девятерых человек, их уже осмотрели медики. Известно о трех пострадавших. В целом из дома эвакуировали 12 жильцов.

Ранее появилось видео, как парни спасали соседку из горящей квартиры.