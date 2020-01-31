Небольшой хлопок, а не взрыв случился в одном из домов Владивостока. Так местный житель прокомментировал «360» ЧП на 1-й Поселковой улице, где погиб мужчина и еще двое пострадали. Один из них пришел к соседу весь в крови.

«Не было взрыва, был маленький хлопок и не более. Пострадали трое человек — мои соседи. Один умер вроде как, другой — в реанимации в тяжелом состоянии. Еще один в травматологии. Он ко мне пришел, постучался. Я вышел, вызвал скорую, приехали эмчеэсники», — сообщил Илья Демешко.

По его словам, пришедший к нему за помощью сосед был весь в крови. «Осколки, похоже, были в лице. Потому что все лицо было окровавлено», — добавил Илья.

Взрыв случился 31 января в одной из квартир двухэтажного дома на 1-й Поселковой улице Владивостока. СК Приморья сообщил, что погибшим оказался 27-летний мужчина. По предварительным данным, он пытался сам собрать электрическое устройство. Механизм взорвался у молодого человека прямо в руках, когда парень хотел показать его своим знакомым. Следователи проводят доследственную проверку. Они уже осмотрели место ЧП и поговорили с очевидцами.

Администрация города ранее заявила, что в результате ЧП здание не пострадало, эвакуация жильцам не понадобилась.