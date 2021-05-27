Очевидец назвал причину ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

Водитель автобуса влетел в столб в Санкт-Петербурге из-за пешехода c ребенком, который переходил дорогу на красный свет. Мужчина выкрутил руль, чтобы не сбить человека. Об этом «360» рассказал очевидец аварии Алишер.

«Пешеход [с ребенком] проходил на красный свет светофора. Он (водитель автобуса — прим. ред.), чтобы не давить их, руль повернул и въехал в столб», — описал ситуацию собеседник.

Утром 27 мая на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина пассажирский автобус на большой скорости врезался в столб и повис на нем. Момент ДТП попал на видео. Прокуратура Красносельского района организовала проверку обстоятельств происшествия.

В региональном главке МЧС уточнили, что в аварии пострадали пять человек. В момент столкновения, по данным спасателей, в салоне автобуса находились 10 пассажиров. Информации о состоянии получивших травмы пока нет.