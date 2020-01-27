27 января 2020, 10:30
Очевидец крушения вертолета Коби Брайанта рассказал о произошедшем
Баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна разбились на вертолете накануне, когда летели в Калабасас, написало ИА Nation news со ссылкой на зарубежное СМИ.
Джерри Кочарян, очевидец происшествия, рассказал о последних секундах перед падением.
«Вертолет летел очень низко. Я видел, как он падал и трещал. Потом был большой огненный шар, никто не мог пережить это», — заявил свидетель.
Шериф рассказал, что в вертолете находились девять человек. Все они погибли.
Брайанта дважды признали самым ценным игроком финальной серии НБА.