    27 января 2020, 10:30

    Очевидец крушения вертолета Коби Брайанта рассказал о произошедшем

    Анастасия Кременчугская

    Баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна разбились на вертолете накануне, когда летели в Калабасас, написало ИА Nation news со ссылкой на зарубежное СМИ.

    Джерри Кочарян, очевидец происшествия, рассказал о последних секундах перед падением.

    «Вертолет летел очень низко. Я видел, как он падал и трещал. Потом был большой огненный шар, никто не мог пережить это», — заявил свидетель.

    Шериф рассказал, что в вертолете находились девять человек. Все они погибли.

    Брайанта дважды признали самым ценным игроком финальной серии НБА.