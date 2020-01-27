Очевидец крушения вертолета Коби Брайанта рассказал о произошедшем

Джерри Кочарян, очевидец происшествия, рассказал о последних секундах перед падением.

«Вертолет летел очень низко. Я видел, как он падал и трещал. Потом был большой огненный шар, никто не мог пережить это», — заявил свидетель.

Шериф рассказал, что в вертолете находились девять человек. Все они погибли.

Брайанта дважды признали самым ценным игроком финальной серии НБА.