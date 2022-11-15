Важное 15 ноября 2022, 19:18 Очередные взрывы прогремели в Киеве — СМИ «24 канал»: в Киеве раздались очередные взрывы РИА «Новости»

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В Киеве раздались очередные взрывы, сообщил украинский «24 канал». На всей территории страны объявили воздушную тревогу. Мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о начале экстренных отключений электроэнергии.

«По распоряжению НЭК „Укрэнерго“ энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине. В частности, и в столице», — написал Кличко. По его словам, это вынужденная мера для предотвращения аварий на оборудовании. Он уточнил, что в Киеве и других регионах пока не действуют графики стабилизационных отключений.

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После нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины в стране отметили перебои с интернетом. По информации международной мониторинговой некоммерческой организации NetBlocks, потребление трафика упало на 33%.

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Представители «Укрэнерго» сообщили, что в результате атак жители областных центров на Украине остались без света. В компании уточнили, что ракеты повредили объекты энергетической инфраструктуры во всех регионах страны. Наиболее тяжелая ситуация — на севере и в центре Украины, добавили энергетики.