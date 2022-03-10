Очередную остановку повредили вандалы в Губкинском

В Губкинском (ЯНАО) вандалы повредили теплую остановку возле школы, передает «Ямал-Медиа».

Вандалы разбили стекло и попытались сорвать камеру видеонаблюдения. Нарушителями оказались несовершеннолетние. С ними проведут беседу.

Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Анна Созонтова сообщила, что во всех школах пройдут дополнительные профилактические мероприятия, которые нацелены на разъяснение недопустимости такого поведения.

«Также мы как комиссия усилим рейды по общественным местам. Основное воспитание должно происходить в семье», — добавила Созонтова.