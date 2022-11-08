Очередной жертвой телефонного мошенничества стала жительница Нижнего Новгорода | 360°

Происшествия 08 ноября 2022, 18:36 Очередной жертвой телефонного мошенничества стала жительница Нижнего Новгорода

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В Нижнем Новгороде 54-летняя местная жительница лишилась более четырех миллионов рублей после общения с аферистами. Об этом сообщил сайт niann.ru со ссылкой на региональное МВД.

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В сентябре с женщиной по телефону связался неизвестный и представился работником банка. Он убедил ее взять кредит, чтобы аннулировать другой займ, который от ее имени якобы оформили мошенники. В результате потерпевшая лишилась свыше четырех миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.