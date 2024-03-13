Происшествия 13 марта 2024, 19:16 Очередной украинский БПЛА уничтожили над Белгородской областью вечером 13 марта Минобороны: еще один БПЛА ВСУ уничтожили над Белгородской областью около 18:30 РИА «Новости»

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Дежурные средства ПВО около 18:30 сбили очередной украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — подчеркнули в ведомстве.

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Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ города Грайворон. Там пострадали две женщины.

Одна из них получила очень тяжелые травмы — у нее выявили травматическую ампутацию ноги и другие ранения. Сейчас она находится в больнице № 2 Белгорода.Еще одна пострадавшая от госпитализации отказалась.