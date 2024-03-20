Важное 20 марта 2024, 20:14 Очередной украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью Минобороны: украинский БПЛА уничтожили над Белгородской областью РИА «Новости»

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Российские системы ПВО сбили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Около 19:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее днем дрон-камикадзе атаковал село Долгое в Белгородской области. Аппарат сдетонировал, но никто из людей не пострадал.

В Грайвороне в результате атаки ВСУ погибли два мирных жителя. Украинские боевики обстреливали населенный пункт с раннего утра.

В Белгороде днем перекрыли движение по ряду дорог из-за режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил Минтранс региона. Также в городе временно прекратили работу рестораны сети быстрого питания «Вкусно — и точка». Сотрудникам сохранили заработную плату на время простоя.