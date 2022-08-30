Очередной трамвай загорелся в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС вторые сутки подряд тушат трамваи. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Известно, что один из пожаров произошел рядом с домом № 14 на Торжковской улице в понедельник, 29 августа. По словам водителя транспорта, в трамвае загорелась крыша.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь за 20 минут.

Ранее подобный случай произошел рядом с домом № 151 по проспекту Обуховской Обороны. Там в трамвае загорелся переходный отсек. Информации о пострадавших не поступало.