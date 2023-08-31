Происшествия 31 августа 2023, 16:06 Очередной склад селитры с нарушениями правил безопасности обнаружили в Дагестане Полиция Дагестана нашла новый незаконный склад с аммиачной селитрой Википедия

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В Дагестане нашли еще один склад, на котором незаконно хранилась аммиачная селитра. В помещении зафиксировали нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

«В рамках надзорных мероприятий прокуратурой города Дербента <…> выявлен факт хранения 76 мешков (3,8 тонны) аммиачной селитры класса „Б“», — указали в ведомстве.

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В прокуратуре уточнили, что склад находился в селе Аглоби Дербентского района. Правоохранители обнаружили нарушения требований пожарной безопасности, после чего возбудили административное производство. Найденную селитру увезли в место надлежащего хранения.

В республике продолжились проверки автозаправочных станций и других опасных объектов после взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы. Причиной ЧП также стал склад с селитрой.

Взрыв в городе прогремел 14 августа. По предварительным данным, пожар возник на автосервисе, потом перекинулся на склад с горючими удобрениями и попал на находящуюся рядом заправочную станцию. Погибли 35 человек, в том числе трое детей, пострадали 119.