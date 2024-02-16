Происшествия 16 февраля 2024, 07:47 Очередной пострадавший при обстреле житель Белгорода сам обратился за помощью Губернатор Гладков: количество пострадавших в Белгороде увеличилось до 19 РИА «Новости»

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При обстреле Белгорода пострадали 19 человек, из них четверых отправили на лечение в Москву. Очередной раненый обратился за медпомощью вечером 15 февраля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу № 2. Итого количество раненых достигло 19 человек», — сказал он.

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В Москву отправили четырех пострадавших при массированном обстреле, в том числе двух детей. Вячеслав Гладков сообщил, что их транспортировали поездом. Еще пятерых отпустили домой, перевели на амбулаторное лечение. Из 10 госпитализированных, по словам губернатора, двое в реанимации в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней степени тяжести.

Вячеслав Гладков сообщил, что в городе насчитали 57 поврежденных автомобилей, замерили в домах выбитые окна и заказали новые. Власти, по его словам, после экспертизы выплатят компенсации за машины, а оконные рамы восстановят в течение семи-восьми дней.

Ночью над Белгородской областью сбили один беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России. Еще четыре перехватили над Черным морем.