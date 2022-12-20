Происшествия 20 декабря 2022, 09:19 Очередной корпус больницы в Донецке пострадал под обстрелом ВСУ ВСУ вновь нанесли артиллерийский удар из РСЗО по больнице Калинина в Донецке Telegram-канал главы администрации Донецка Алексея Кулемзина / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские войска опять обстреляли больницу имени Калинина в Донецке. На этот раз пострадал 10-й корпус, рассказал в Telegram-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин.

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Вооруженные силы Украины ударили по больнице в Калининском районе незадолго до полуночи. Снаряд пробил второй и третий этажи 10-го корпуса. RT показал видео с места событий. На нем в здании зияет дыра шириной в три окна, частично осыпалась обшивка фасада.

Алексей Кулемзин рассказал, что кроме больницы пострадал спортивный зал Донецкого национального медицинского университета, семь многоквартирных жилых домов по проспекту Ильича и на улице Капитана Ратникова, а также детский сад № 405.

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщило, что Калининский район в 22:40 19 декабря обстреляли из Ласточкино с использованием реактивной системы залпового огня. Руководитель представительства Руслан Якубов уточнил ТАСС, что Вооруженные силы Украины использовали словацкие ракеты повышенной ударной силы ЕХР-122. Киевскому режиму их поставили страны НАТО.

Украинские военные обстреливали больницу имени Калинина в Донецке 18 декабря. Снаряды попали в крышу и окно шестого корпуса, один человек получил травмы. Пациентов перевели в уцелевшие палаты.