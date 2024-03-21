Происшествия 21 марта 2024, 16:11 Очередной дрон ВСУ сбили в Белгородской области Минобороны сообщило об уничтожении еще одного дрона ВСУ в Белгородской области

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Еще один дрон Вооруженных сил Украины уничтожили в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Беспилотный летательный аппарат ВСУ ликвидировали около 15:15 по московскому времени, добавили в ведомстве. Там не уточнили других подробностей случившегося.

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Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков. Очередной дрон ВСУ уничтожили около 14:30. Утром 21 марта в регионе сбили 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. В результате пострадали пять человек.

Жителей Грайворонского городского округа попросили на время оставить свои дома из-за атак ВСУ. Глава местной администрации Геннадий Бондарев отметил, что ситуация по-прежнему остается напряженной.

Накануне Грайворонский округ попал под массированный обстрел ВСУ. Из-за атаки погибли два мирных жителя.