Важное 15 сентября 2023, 13:24 Очередной безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Черном море Минобороны: корабль «Аскольд» уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море РИА «Новости»

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Украина снова послала безэкипажный катер в акваторию Черного моря. Утром 15 сентября его обнаружил и уничтожил российский малый ракетный корабль «Аскольд», сообщили в Минобороны.

«Сегодня утром малым ракетным кораблем „Аскольд“ Черноморского флота в акватории Черного моря обнаружен безэкипажный катер Вооруженных сил Украины», — отметили в ведомстве.

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Беспилотное плавсредство поразили огнем из штатного вооружения корабля.

Накануне украинские боевики несколько раз пытались атаковать российскую территорию бэзэкипажными катерами. Один из них хотел нанести удар по российскому ракетному кораблю на воздушной подушке «Самум».

ВСУ также направили пять катеров в надежде потопить патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов».

Все попытки Украины нанести поражение России в Черном море оказались безуспешными.