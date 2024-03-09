Важное 09 марта 2024, 18:58 Очередной беспилотник ВСУ уничтожили в Белгородской области Минобороны: в Белгородской области сбили еще один дрон ВСУ РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны сбили очередной украинский дрон в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Вооруженные силы Украины использовали для удара беспилотник самолетного типа. Очередную попытку террористической атаки пресекли около 18:10 по московскому времени.

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«Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

До этого в Минобороны также заявляли об уничтожении вражеского дрона. Средства ПВО сбили БПЛА в Белгородской области около 14:15.

Украинские войска трижды за сутки обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа. Население призвали спрятаться в подвалах или других укрытиях.

Также ВСУ ударили по селу Безымено Грайворонского городского округа. В результате атаки в одном из домов выбило окна, пострадала линия газоснабжения.