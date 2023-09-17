Происшествия 17 сентября 2023, 22:30 Очередной беспилотник ВСУ уничтожили над Крымом Минобороны: средства ПВО сбили еще один дрон ВСУ над Крымом РИА «Новости»

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Средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник. Очередную попытку атаки ВСУ пресекли над юго-западной частью полуострова Крым, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, дрон сбили в воскресенье, 17 сентября, в 21:30 по московскому времени. В это же день атаку двух украинских беспилотников зафиксировали над юго-западной частью Крым. Их сбили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.

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Очередную террористическую атаку ВСУ также пресекли над полуостровом в период с 01:45 до 02:20 по московскому времени. Дежурные средства ПВО сбили еще два украинских беспилотника у западного побережья полуострова. Это произошло около 01:15 по московскому времени.

Губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом БПЛА самолетного типа. В воскресенье, 17 сентября, в регионе сработала система ПВО.