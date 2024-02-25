Происшествия 25 февраля 2024, 23:45 Очередной беспилотник сбили на подлете к Белгороду Гладков: силы ПВО на подлете к Белгороду сбили украинский беспилотник РИА «Новости»

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Российская система ПВО сработала в Белгородском районе. Ракетчики сбили украинский беспилотник при подлете к городу, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — написал глава региона.

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Гладков отметил, что оперативные службы работают на месте падения обломков для выяснения последствий на земле. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Минобороны сообщило, что попытку киевского режима атаковать российскую территорию пресекли в 23:00. Дежурные силы ПВО уничтожили украинский БПЛА.

В середине дня в Белгороде гудела сирена ракетной опасности, она звучала на протяжении четырех минут.