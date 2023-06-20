Происшествия 20 июня 2023, 10:24 Очередной беспилотник ликвидировали на севере Крыма Глава Крыма Аксенов: средства РЭБ посадили один беспилотник на севере полуострова РИА «Новости»

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Беспилотник направили на Крым, но его засекли и посадили при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

«Ночью средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

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Произошедшая атака — третья за последнюю неделю. В понедельник два дрона на малой высоте летели на север Крыма. Их сбила система ПВО. Еще девять БПЛА направили на Крым 15 июня, часть из них сбили, остальные вывели из строя.

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что во время контрнаступления Вооруженные силы Украины не смогут перерезать сухопутную дорогу на Крым, прорваться к Азовскому морю или взять полуостров под огневой контроль. После первых безуспешных попыток они пересмотрели свои планы. Теперь задача кампании — добиться хоть каких-нибудь успехов, чтобы отчитаться перед Западом.