Очередное ДТП с лазурным автобусом произошло в Петербурге. Он столкнулся с легковушкой | 360°

Происшествия 17 октября 2022, 23:13 Очередное ДТП с лазурным автобусом произошло в Петербурге. Он столкнулся с легковушкой

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ДТП произошло на Октябрьской набережной у Володарского моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Карты».

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Ситуация произошла в понедельник, 17 октября. Лазурный автобус, который двигался по маршруту № 5, столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП образовалась пробка. Машинам приходится аккуратно объезжать место аварии. Происшествие является не первым с участием лазурного автобуса.