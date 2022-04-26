«Очень замкнутый человек». Родные рассказали о предполагаемом стрелке из детского сада в Ульяновской области

Устроивший стрельбу в детском саду 25-летний житель села Вешкайм Ульяновской области был очень замкнутым человеком и сложно шел на контакт даже с родными людьми. Об этом «360» рассказала его родственница.

По словам женщины, о том, что мужчина возьмет оружие, никто даже не думал. Накануне стрелок помогал с огородом своим родителям и вскопал участок в доме бабушки. Конфликтов с родными у него никогда не было.

«Он очень замкнутый человек. Что у него на уме, понять невозможно. Мы с ним встречались не очень часто, но когда приезжали к бабушке, он только здоровался и уходил. Общение у нас началось только в этом году», — рассказала собеседница «360».

По ее словам, молодой человек учился в местной школе, где подвергался нападкам. Ушел после девятого класса и начал учиться в соседнем поселке Карсун, а после перешел на заочное обучение.

«Думали куда-то его устроить на работу, что-то переменить в жизни, потому что здесь просто негде работать», — подчеркнула родственница.

Она заявила, что оружия у семьи никогда не было. Да и самому мужчине некогда было этим интересоваться. По большей части он помогал родителям или бабушке.

«Его мама в шоке, она не понимает, что произошло. Она даже сказать ничего не может», — добавила женщина.

Житель села Анатолий Николаевич заявил, что с 68-летним владельцем ружья молодой человек познакомился через своего отца, который занимался стройкой.

По его словам, стрелка могли привлекать к каким-то работам, поэтому хозяин оружия вполне ему доверял и согласился отвести его в карьер, чтобы пострелять из ружья. Его даже не смутило то, что молодой человек с 2013 года состоял на учете у психиатра.

Представитель районной администрации заявил, что в момент нападения на детский сад там был тихий час. Все воспитатели находились на месте. Только одна женщина мыла пол в одном из помещений.

Когда вооруженный мужчина ворвался, первым делом ранил сотрудницу в плечо, а после побежал на второй этаж, где застрелил двоих детей и воспитательницу, которая преградила ему путь в спальню. После самоубийства стрелка сотрудники детского сада эвакуировали оставшихся 72 воспитанников.

Следователи завели уголовное дело об убийстве двух и более лиц после стрельбы в детском саду. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.