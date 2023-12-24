Эксклюзив 24 декабря 2023, 22:26 «Очень сильный». Взрыв произошел в жилом доме в Сочи Взрыв произошел в жилом доме в Сочи

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В одном из жилых домов в Сочи произошел взрыв. Он полностью разрушил балконы на пятом и шестом этажах. Фотографии и видео последствий взрыва оказались в распоряжении «360».

ЧП произошло по адресу улица Трубачева, дом 26. По предварительной версии, в квартире взорвался газ. Жителей дома эвакуировали. Информации о пострадавших пока нет. Один из очевидцев рассказал «360», что взрыв был мощным.

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«Я лично слышал взрыв. Он был очень сильный», — заявил мужчина.

Телеканал «360»

В четверг, 21 декабря, взрыв газа произошел в двухэтажном доме в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана. Одна из стен дома обвалилась. В результате ЧП пострадали четыре человека. По данным республиканского Минздрава, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту взрыва в Осинове по статье № 238 Уголовного кодекса России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».