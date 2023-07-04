Происшествия 04 июля 2023, 23:25 «Очень много пострадавших». ВСУ обстреляли больницу в Макеевке в ДНР Депутат ДНР Камышов: ВСУ атаковали больницу в Макеевке

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Вооруженные силы Украины обстреляли больницу в Макеевке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил депутат Народного совета ДНР Александр Камышов в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате атаки повреждены реанимационное и хирургическое отделения больницы. Раненых эвакуируют в другие медицинские учреждения. По его словам, ВСУ активно обстреливали Червоногвардейский район.

Telegram-канал Александра Камышова

«Очень много пострадавших. Только отвез одного раненного. К сожалению, скорее всего ногу не спасти. Но, тем не менее, спасли жизнь человеку», — подчеркнул он.

Камышов добавил, что украинская армия снова показала свою террористическую сущность, которая бьет по мирным жителям. Вечером во вторник, 4 июля, в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщили, что украинские боевики ударили по Макеевке. Также под огнем ВСУ оказались Ворошиловский и Калининский районы Донецка.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что в результате украинской атаки по Донецку погибли два человека. В Макеевке, Александровке и Донецке ранены восемь человек.