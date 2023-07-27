Эксклюзив 27 июля 2023, 14:22 «Очень давно». Один из пилотов упавшего на Алтае вертолета летал более 30 лет Источник «360»: один из пилотов упавшего на Алтае вертолета имел 36-летний опыт полетов Телеканал «360»

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Один из пилотов, управлявших рухнувшим на Алтае Ми-8, имел большой опыт полетов, рассказал источник «360». По его словам, до этого случая в карьере летчика не было аварий.

«Ужас. Никогда в жизни такого не было, никогда за столько лет, кошмар. Очень давно [управлял вертолетом], никогда в жизни у него ничего такого не было такого — 36 лет [стажа], никогда в жизни такого не было», — отметил собеседник «360».

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Он добавил, что супруга пилота узнала о случившемся не сразу. О крушении вертолета ей сообщили, когда она ехала домой с работы.

Днем 27 июля в Усть-Коксинском районе Алтая частный вертолет Ми-8 при посадке задел провода. Машина рухнула и загорелась, сообщили в республиканском МЧС. В тот момент на борту находились 13 человек. В результате ЧП погибли шестеро, остальные пострадали, их доставили в больницу. Позже информацию уточнили — травмы получили девять человек, еще одному помощь не потребовалась.

В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета.