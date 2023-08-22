Происшествия 22 августа 2023, 04:30 «Очень большой был»: жительница многоэтажки в Красногорске — о взрыве при попытке атаки БПЛА Жительница дома в Красногорске назвала взрыв после атаки БПЛА очень большим Соцсети

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Взрывная волна повредила две балконные рамы в красногорской многоэтажке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на данные очевидцев.

«Очень большой был взрыв. Очень, вообще „бабах“. Сразу стали сигнализации на машинах срабатывать. Все мы выбежали [на улицу]. <…> Сказали, что дрон где-то на крыше», — заявила одна из жительниц дома.

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Ранее стало известно, что обломки БПЛА попали в жилой дом в Красногорске. Они повредили часть остекления в здании. Также фрагменты дрона упали на автомобили, припаркованные рядом с многоэтажкой.

Московский мэр Сергей Собянин подтвердил новости о попытке ВСУ атаковать столицу посредством беспилотных дронов. По его словам, российские силы противовоздушной обороны сбили два ударных БПЛА в районе Красногорска и Часцов в Подмосковье. Также в Минобороны сообщили о еще двух аппаратах над территорией Брянской области. Они были подавлены комплексами РЭБ.