Эксклюзив 05 апреля 2024, 14:35 Очень аккуратненький, тихий, не буянил. Соседка — о подозреваемом в покушении на Чибиса Соседка подозреваемого в покушении на Чибиса: задержанный не пил и не буянил

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Мужчина, которого заподозрили в покушении на мурманского губернатора Андрея Чибиса, не производил впечатления пьяницы или буйного. Об этом «360» рассказала соседка задержанного.

Женщина отметила, что не может сказать ничего плохого о своем соседе. Он не проявлял особой доброжелательности и не шел на контакт, но был тихим и аккуратным.

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«Очень аккуратненький, очень чистенький, тихий, без всяких запахов, по-моему, не пил, не буянил во всяком случае. И за стенкой <…> я его почти никогда не слышала. <…> [Жил] один, никогда не видела, чтобы кто-то заходил. Всегда один, очень такой тихий, прошмыгнул — и все. [Встречала] в основном в лифте или около двери. <…> Он как-то всегда старался отвернуться, не шел на контакт», — поделилась соседка.

Она также рассказала о визите правоохранителей. Женщина проснулась около 04:00 от сильного грохота, словно стучали кувалдой. Сначала соседка выглянула в окно и увидела машины с мигалками.

«Я сначала испугалась. <…> Потом глянула в глазок, так как было очень страшно. Увидела, что там стоит, наверное, Росгвардия. И женщина какая-то стояла в белом халате, наверно, понятая», — вспомнила соседка.

Рано утром женщина вышла в коридор и увидела открытую квартиру соседа и полицейского.

«Я говорю: „Никто не умер?“ Он говорит: „Нет, не волнуйтесь, все в порядке“», — рассказала собеседница «360».

Чибис получил ножевое ранение 4 апреля, его доставили в реанимацию. Мужчину, который напал на губернатора, задержал сотрудник Росгвардии. Подозреваемому предъявили обвинение в покушении на убийство.