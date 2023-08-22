22 августа 2023, 17:03
Очаг сибирской язвы нашли в Воронеже
Карантин из-за сибирской язвы объявили на территории Воронежа
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ об установлении карантина по сибирской язве на отдельной территории областного центра. Судя по документу, новый очаг заболевания обнаружили в холодильных камерах нежилого помещения на улице 20-летия Октября, 119а.
«Определить эпизоотическим очагом по сибирской язве холодильные камеры № 1, № 2, расположенные в отдельно стоящем нежилом здании, общей площадью 4208,4 квадратных метра», — говорится в указе.
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Отмечается, что здание арендует ООО «Управляющая компания „Торс“». По данным из открытых источников, организация ведет «деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе», среди дополнительных видов деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, электромонтажные работы, санитарно-технические работы, монтаж отопительных систем.
В документе обозначено, что неблагополучную по сибирской язве территорию определили в радиусе двух километров от очага.
Ранее очаг сибирской язвы нашли в Панинском районе Воронежской области.
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