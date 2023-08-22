Происшествия 22 августа 2023, 17:03 Очаг сибирской язвы нашли в Воронеже Карантин из-за сибирской язвы объявили на территории Воронежа РИА «Новости»

Читать 360tv в

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ об установлении карантина по сибирской язве на отдельной территории областного центра. Судя по документу, новый очаг заболевания обнаружили в холодильных камерах нежилого помещения на улице 20-летия Октября, 119а.

«Определить эпизоотическим очагом по сибирской язве холодильные камеры № 1, № 2, расположенные в отдельно стоящем нежилом здании, общей площадью 4208,4 квадратных метра», — говорится в указе.

Реклама

Отмечается, что здание арендует ООО «Управляющая компания „Торс“». По данным из открытых источников, организация ведет «деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе», среди дополнительных видов деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, электромонтажные работы, санитарно-технические работы, монтаж отопительных систем.

В документе обозначено, что неблагополучную по сибирской язве территорию определили в радиусе двух километров от очага.

Ранее очаг сибирской язвы нашли в Панинском районе Воронежской области.