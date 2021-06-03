Обыски у сервисов аренды электросамокатов прошли в Петербурге

В Санкт-Петербурге следователи совместно с сотрудниками МВД проводят обыски в организациях, которые предоставляет в аренду электросамокаты. Об этом сообщили на сайте регионального СК.

Следственные органы в Санкт-Петербурге устанавливают обстоятельства травмирования детей в результате наезда на них электросамокатов. Такие случаи происходят уже почти ежедневно. В Колпинском районе 1 июня мужчина наехал на четырехлетнего мальчика, который получил травмы. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Личность мужчины установлена, сегодня ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В Невском районе 2 июня неизвестный мужчина на электросамокате наехал на пятилетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Следователи ведут поиски виновного. Также накануне в Московском районе еще один мужчина на арендованном самокате сбил четырехлетнего мальчика.

Сейчас в рамках расследования в Петербурге проходят обыски в организациях по аренде самокатов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels. Следователи ищут документы, которые могут помочь установить личность мужчины, сбившего ребенка в Невском районе.

В Совете при президенте РФ по правам человека ранее предложили оснастить электросамокаты номерными знаками и внести их в ПДД.