18 ноября 2022, 09:43
Обыски прошли в доме политического блогера Андрея Рудого
Политический блогер Рудой сообщил об обысках в его доме
Политический блогер Андрей Рудой сообщил в Telegram-канале, что в его квартире в Дзержинске прошли обыски. В постановлении значится, что он вместе с еще двумя активистами разместили пост с фотографиями антивоенных граффити в Нижнем Новгороде. Это то дело, из-за которого Рудой «вынужден был покинуть страну», напомнил он.
Когда сотрудники Следственного комитета начали обыск, блогер вызвал адвоката. Тот немедленно прибыл.
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Рудой шутливо отметил, что к нему прислали «самых культурных» силовиков: они поинтересовались, не слишком ли рано пришли, и рассказали, что ждали, пока в его окнах появится свет.
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О начале обыска блогер написал сегодня в 07:08. В 09:15 — отчитался о завершении.
«Дома практически не оказалось техники (кроме тормозного ноутбука, одолженного у тестя — его даже не стали изымать). В остальном ловить в помещении было нечего и некого», — заметил Рудой.
Блогер ведет Y ouTube-канал «Вестник бури» и одноименный публицистический ресурс. Продвигает просоветские идеи, освещает новости с «левых» позиций, критикует спецоперацию на Украине.
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