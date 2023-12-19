19 декабря 2023, 13:53
Обыски прошли в издательстве «Захаров» в Москве по делу против Акунина
Shot: обыски прошли в выпускающем книги Акунина издательстве «Захаров» в Москве
В издательском доме «Захаров» начались обыски. Сотрудники Следственного комитета приступили к изъятию тиражей книг Бориса Акунина, накануне внесенного в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на слова сотрудников издательского дома.
Утром 19 декабря в издательстве «Захаров», которое с 1990-х годов распространяло книги писателя, начались обыски. По данным СМИ, тиражи планируют полностью изъять. Работников издательства стали проверять на наличие связей с Акуниным и предостерегли от дальнейшего сотрудничества с ним.
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Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) недавно стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных Сил России. Писателя также включили в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга и планировали объявить в розыск.
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