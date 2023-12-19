Происшествия 19 декабря 2023, 13:53 Обыски прошли в издательстве «Захаров» в Москве по делу против Акунина Shot: обыски прошли в выпускающем книги Акунина издательстве «Захаров» в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

В издательском доме «Захаров» начались обыски. Сотрудники Следственного комитета приступили к изъятию тиражей книг Бориса Акунина, накануне внесенного в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на слова сотрудников издательского дома.

Утром 19 декабря в издательстве «Захаров», которое с 1990-х годов распространяло книги писателя, начались обыски. По данным СМИ, тиражи планируют полностью изъять. Работников издательства стали проверять на наличие связей с Акуниным и предостерегли от дальнейшего сотрудничества с ним.

Реклама

Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) недавно стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных Сил России. Писателя также включили в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга и планировали объявить в розыск.

Автор цикла книг об Эрасте Фандорине отказался осуждать атаки Украины на российские города.