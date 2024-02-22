Эксклюзив 22 февраля 2024, 14:05 «Обычное дело». В МЧС рассказали о пожаре на нефтяной скважине в Томской области МЧС: к тушению нефтяной скважины в Томской области не привлекали пожарных Пресс-служба МЧС

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Пожар на нефтяной скважине в Томской области оперативно потушили. Находящиеся на объекте специалисты справились с возгоранием своими силами, привлекать пожарных не потребовалось. Об этом «360» рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

«Там [не произошло] ничего страшного, это обычное дело», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

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По словам представителя пресс-службы, возгорание устранили еще утром, представители МЧС в тушении пожара не участвовали

«Мы отработали это утром, наших даже не привлекали», — добавил он.

Telegram-канал «112» опубликовал видео с пожаром на месторождении в Александровском районе Томской области. На кадрах видно, как гигантский столб огня поднимается в небо. По информации издания, высота пламени достигала 10 метров. Авторы статьи добавили, что из-за ЧП никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в здании шиномонтажа в Иркутске. МЧС опубликовало видеозапись работы огнеборцев. На место происшествия прибыли три пожарных расчета.