Происшествия 05 июля 2023, 18:40 Обвиняемый взорвал 3 гранаты в киевском суде при попытке побега МВД Украины: мужчина взорвал неустановленное устройство в Шевченковском райсуде Киева РИА «Новости»

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Взрыв прогремел в здании Шевченковского райсуда Киева. Мужчина, которого доставили на заседание, взорвал неустановленное устройство, сообщил в своем Telegram-канале глава МВД Украины Игорь Клименко.

«На место прибыли полицейские, следственно-оперативные группы, спецназовцы, взрывотехники и другие необходимые службы», — написал министр.

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Он попросил людей сохранять спокойствие и не приближаться к месту происшествия, чтобы не мешать работе оперативных служб.

Украинское издание «Страна.ua» написало в своем Telegram-канале, что взрыв устроил обвиняемый в теракте Игорь Гуменюк при попытке сбежать из-под стражи.

«Он взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял заложника», — сообщил источник издания.

В августе 2015 года во время акции перед зданием Верховной рады Гуменюк бросил боевую гранату в нацгвардейцев. Погибли четыре солдата Нацгвардии, еще около 140 человек получили ранения.