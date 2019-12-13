Обвиняемый в убийстве сестры попытался сбежать из суда и попал в психбольницу

«Умудрился просочиться». Суд прокомментировал попытку побега обвиняемого в убийстве сестры в Москве Подробнее

Во время заседания в Щербинском суде подозреваемый выбрался из клетки и попытался разобрать потолок для побега. Однако сотрудники вовремя схватили его за ноги и вернули на место при помощи электрошокеров. После этого инцидента Грейсера арестовали на два месяца.

Теперь обвиняемый находится в психиатрической больнице при Бутырском следственном изоляторе.