Обвиняемый в убийстве на Сахалине покончил с собой в СИЗО

Обвиняемый в убийстве 31-летний житель Сахалина покончил с собой в камере следственного изолятора. Об этом сообщило региональное управление СК РФ.

Сахалинец был заключен под стражу по подозрению в убийстве 52-летнего мужчины, тело которого с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире одного из жилых домов города Анивы. По данным следствия, конфликт между ними возник во время распития спиртных напитков в квартире у их общего приятеля. Обвиняемый нанес потерпевшему не менее 50 ударов кулаками и ногами по голове, а после этого несколько раз прислонил к его телу разогретый утюг. После этого он скрылся. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

«Находясь в камере одного из следственных изоляторов, обвиняемый покончил жизнь самоубийством. По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления проводится проверка», — сообщили в управлении СК РФ по Сахалинской области.

В Санкт-Петербурге ранее суд продлил арест Марины Кохал, обвиняемой в убийстве ее супруга, Александра Юшко, известного как рэпер Энди Картрайт.