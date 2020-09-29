Обвиняемый в убийстве двух девушек потерял сознание на оглашении приговора

Уточняется, что заседание по уголовному делу началось в 09:00 по московскому времени. Прокуроры подали ходатайство о пожизненном лишении свободы.

Обвиняемый почувствовал себя плохо во время оглашения приговора. Он начал медленно раскачиваться и в итоге упал на пол. Мужчине понадобилась медицинская помощь, пишет ИА Nation News.

В конце лета 2018 года были убиты 29-летняя Ксения и 28-летняя Наталья. Они отдыхали на природе поздно вечером. По версии следователей, к девушкам подошел обвиняемый с фонарем на голове и разговаривал с ними около 40 минут. Далее он достал ружье и расстрелял их в упор.