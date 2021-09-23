Обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области признал вину

Житель города Заволжья, которого обвиняют в убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области, сознался в преступлении. Такую информацию представили в Следственном комитете по региону.

Тело школьницы, которая до убийства была изнасилована, обнаружили неподалеку от поселка Козино Балахнинского района. Было возбуждено уголовное дело, расследование взял на себя СК.

По версии следствия, в мае этого года 49-летний мужчина на электричке приехал из города Заволжья в Нижегородскую область. Он ехал на велосипеде, когда увидел незнакомого ребенка. Мужчина изнасиловал девочку и, чтобы скрыть следы преступления, зарезал ее. После чего покинул место происшествия.

Ранее правоохранители доказали вину другого мужчины в убийстве девятилетнего ребенка, тоже в Нижегородской области. Преступник признался, что напился и расправился над девочкой на нервной почве, потому что поссорился с ее матерью. С этой женщиной он долгое время был в отношениях. Убийце предстоит провести за решеткой остаток жизни: его приговорили к пожизненному заключению.