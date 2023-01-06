Происшествия 06 января 2023, 19:42 Обвиняемый в массовом ДТП на юге Москвы сель за руль под наркотикам Прокуратура Москвы: устроивший ДТП с 8 пострадавшими водитель Porsche был под наркотиками РИА «Новости»

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Водитель Porsche устроил ДТП на Севастопольском проспекте, в котором пострадали восемь человек. Во время аварии он находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом прокуратура Москвы сообщила в Telegram-канале.

Подозреваемого задержали и обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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В надзорном ведомстве подчеркнули, что 31-летний водитель находился под действием наркотиков.

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В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте обвиняемого. За совершение данного преступления ему может грозить уголовное наказание сроком от трех до семи лет.

Авария с тремя автомобилями произошла в четверг, 5 января, на Севастопольском проспекте. В результате пострадали восемь человек, в том числе один ребенок.

По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель автомобиля Porsche, который выехал на встречную полосу. Ранее источник «360» опубликовал видео с моментом столкновения трех автомобилей.