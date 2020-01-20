    20 января 2020, 17:34

    Обвиняемых в двойном убийстве задержали в Белоруссии

    Ольга Ситникова

    Полиция задержала двух россиян в Белоруссии. Их обвиняют в совершении двойного убийства в Ижевске летом 2019 года. Об этом сообщил сайт Izhlife.ru со ссылкой на главу Следственного управления СКР по Удмуртии Рустама Тугушева.

    «Расследование буксовало. Задержаны были только двое из четырех человек. Оставшиеся на данный момент тоже задержаны, они находятся на территории Беларуси, решается вопрос об экстрадиции. Вскоре они окажутся у нас в республике», — уточнил Тугушев.

    Ранее в июне прошлого года тела мужчины 44 лет и его сына 22 лет обнаружили в одном из домов Ижевска. Следователи предположили, что после убийства злоумышленники также украли деньги и драгоценности из сейфа. Общая сумма ущерба составила 16 миллионов рублей.

    Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двух подозреваемых из четырех. Тогда двух других мужчин объявили в международный розыск.

    Преступников обвинили в групповых разбойном нападении и убийстве. Им грозит заключение под стражу.