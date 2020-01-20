Обвиняемых в двойном убийстве задержали в Белоруссии

«Расследование буксовало. Задержаны были только двое из четырех человек. Оставшиеся на данный момент тоже задержаны, они находятся на территории Беларуси, решается вопрос об экстрадиции. Вскоре они окажутся у нас в республике», — уточнил Тугушев.

Ранее в июне прошлого года тела мужчины 44 лет и его сына 22 лет обнаружили в одном из домов Ижевска. Следователи предположили, что после убийства злоумышленники также украли деньги и драгоценности из сейфа. Общая сумма ущерба составила 16 миллионов рублей.

Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двух подозреваемых из четырех. Тогда двух других мужчин объявили в международный розыск.

Преступников обвинили в групповых разбойном нападении и убийстве. Им грозит заключение под стражу.