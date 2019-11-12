Обвиняемому в убийстве пенсионерки в Кургане грозит серьезный срок

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на дачном участке потерпевшей 1938 года рождения, в ходе ссоры облил пенсионерку бензином из паяльной лампы и поджег ее», — заявил надзорный орган. Преступник покинул место происшествия.

Более половины всего тела пенсионерки пострадало от ожогов. Женщина скончалась в реанимации Курганской областной клинической больницы.

Уголовное дело возбудили согласно пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). За подобное преступление полагается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Курганский областной суд рассмотрит это дело.